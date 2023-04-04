Може нести ядерні ракети: Шойгу заявив про передачу білорусі "Іскандер-М" [ Редагувати ]
Міністр оборони рф сергій шойгу заявив про те, що росія передала білорусі оперативно-тактичний комплекс "Іскандер-М". Він може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
За його словами, 3 квітня на полігоні в росії нібито було розпочато навчання білоруських військових роботі з цим комплексом для так званого захисту "Союзної держави".
Крім того, шойгу заявив що частина білоруських літаків штурмової авіації вже "отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні".
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