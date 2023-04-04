В окупованому Маріуполі виявили сектор свіжих поховань (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У тимчасово окупованому Маріуполі продовжує значно зростати смертність. Про це свідчить велика кількість нових могил.
Про це пише Маріупольська міська рада.
Як зазначили у міськраді, нещодавно на Старокримскому цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань. Це пов'язано з тим, що у Маріуполі наразі критичний рівень медицини.
"Лікарів не вистачає, медзаклади не мають необхідного обладнання та ліків. Тож маріупольці не мають доступу до нормального лікування", - сказано в повідомленні
За попередньою інформацією, наприкінці минулого року Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. За неофіційними даними, за час окупації у Маріуполі загинуло понад 22 тисяч людей.
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