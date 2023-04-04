Кіностудія DreamWorks "знаходиться на стадії продакшена" п'ятої частини мультфільму "Шрек" (Shrek 5). Про це в інтерв'ю Variety повідомив творчий партнер DreamWorks Кріс Меледандрі.

Зокрема, студія веде переговори про участь акторів з минулих частин фільму - Майка Майєрса, Камерон Діас та Едді Мерфі - у новій частині.

Ми очікуємо, що актори повернуться. Переговори починаються вже зараз, і всі ознаки того, що ми отримали, говорять про те, що актори з величезним ентузіазмом чекають на повернення.

Кріс Меледандрі - продюсер мультфільмів "Нікчемний Я" та "Посіпаки". Спочатку планувалося, що п'ята частина "Шрека" за його участі з'явиться у кінотеатрах у 2019 році, однак роботу над мультфільмом було зупинено.

Відновлення роботи над новою частиною "Шрека" пов'язане з успіхом мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який зібрав у прокаті майже $500 млн. Офіційної дати виходу мультфільму поки немає.

Після виходу мультфільму "Шрек 4: Назавжди" у 2010 році чистий прибуток кіностудії DreamWorks подвоївся за один квартал, а виторг зріс до $188,9 млн. З 2001 року всі частини фільмів про Шрека та героїв мультфільму заробили студії $2,9 млрд.