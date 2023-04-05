Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Станом на ранок середи, 5 квітня, українські військові ліквідували за добу 550 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 176240 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
ЗСУ знищили 2 танки, 6 ББМ і 6 БПЛА.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 176240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків - 3629 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 7005 (+6) од,
- артилерійських систем - 2707 (+10) од,
- РСЗВ - 532 (+4) од,
- засоби ППО - 280 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня -2283 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5573 (+11) од,
- спеціальна техніка - 299 (+1).
по темі
Збройні сили України провели контратаку на південь від Авдіївки, в той час як в Бахмуті темп боїв може впасти через бажання рф економити сили
У середу, 5 квітня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо ситуації в країні, станом на ранок
Станом на ранок понеділка, 3 квітня, українські військові ліквідували за добу 610 російських військових
У неділю, 2 квітня, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках
Наталя Гуменюк розповіла про ситуацію на південному напрямку, станом на 1 квітня