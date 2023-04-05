Президент Франції та очільниця Єврокомісії прибули до Китаю. Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн анонсували свій візит до Пекіну одразу після "московських гостин" очільника КНР. Європейські лідери не приховують: Україна - головна з тем у порядку денному відносин з Пекіном.

При цьому і президент Франції, і очільниця Єврокомісії наголошують - виступають за конструктивну розбудову взаємин з Піднебесною. Але, чи вдасться порозумітися сторонам? Усе в матеріалі Ольги Жидецької.

Програми візиту різні, мета одна - президент Франції Емануель Макрон та голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн - у Китаї. Чи не найголовніша тема - російська агресія проти України. Адже саме від позиції КНР у цьому питанні тепер залежатиме подальший розвиток китайсько-європейських відносин - наголосила очільниця Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Президент Сі не відстороняється від жорстокого та незаконного вторгнення в Україну, а підтримує свою "безмежну дружбу" з Путіним.

До жорсткішої риторики в бік Пекіну європейців змушує візит Сі Цзіньпіна до Москви в акурат після того, як Міжнародной кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна.

Та президент Макрон впевнений - Європа має аргументи, щоб переконати КНР вплинути на кремль. І те, що Китай, оголосивши свій мирний план, подав сигнал - він вступає у гру - французький лідер загалом вважає позитивним.

Емманюель Макрон, президент Франції:

Той факт, що Китай бере участь у мирних зусиллях, це дуже добре. Зараз Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоби вона ніколи не застосовувала хімічну чи ядерну зброю - що вже зробив Китай, але щоб вона ще й припинила цю агресію до переговорів.

При цьому Макрон наголосив - Франція дотримується узгодженої позиції ЄС щодо Китаю. Мовляв, тому і їде до Пекіну разом з очільницею Єврокомісії. Стосовно ж мирних ініціатив - європейці наполягають - ключовим пунктом має стати виведення російських військ з Ураїни та відновлення територіального суверенітету на умовах Києва. Про це з китайським лідером говорив і іспанський премʼєр, що цими днями також літав до Пекіна.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Я висловив президенту Сі нашу підтримку формули миру, яку кілька місяців тому опрлюднив президент Зеленський. Я вважаю, цей план закладає основи для справедливого та тривалого миру для України, і що він ідеально узгоджується зі Статутом ООН та його принципами, які очевидно порушив Путін, розпочавши вторгнення.

Намагатиметься натиснути на Пекін і Жозеп Борель. Головний дипломат ЄС теж незабаром збирається до Китаю - візит запланований на 12 квітня.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з дипломатії та безпеки:

Китай не робить різниці між агресором і жертвою. Китай не закликає до виведення російських військ, які вторглися в Україну. Це ті речі, які ми повинні обговорити з ними. Зрозуміло, що Китай повинен використати свій великий вплив на Путіна, щоби прискорити дипломатичні переговори. Китай не може бути посередником, тому що він прийняв один бік, але він може бути фасилітатором.

Та чи має Євроспілка, чим натиснути на Китай? У хід, вочевидь, підуть економічні важелі. За підсумками минулого року КНР була найбільшим експортером до Європи та третім за обсягами одержувачем товарів із ЄС. Нині ж Брюсель обмірковує необхідність "нових захисних інструментів" у чутливих галузях штучного інтелекту та робототехніки.

Окрім того, розглядає обмеження інвестицій, які могли б зміцнити військову потужність Пекіна.

Загалом Фон дер Ляєн закликає ЄС переглянути відносини з КНР та діяти сміливіше, однак не зачиняти дверей для діалогу.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Життєво важливо, щоб ми забезпечили дипломатичну стабільність і відкрите спілкування з Китаєм. Я вважаю, що відсторонення від Китаю - ідея нежиттєздатна та не в інтересах Європи. Наші відносини не є чорно-білими.

У Китаї таку риторику очільниці Єврокомісії сприйняли негативно. Щоправда, аналітики вважають, Європейський ринок для Китаю занадто ласий, щоби його втрачати. Тож допоки економічна вигода переважатиме політичні міркування, Піднебесна від різких кроків утримається і відкрито не підтримає москву.