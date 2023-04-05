На Донеччині примусово евакуюють дітей з 21 населеного пункту - Верещук (відео) [ Редагувати ]
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило примусову евакуацію дітей з 21 населеного пункту Донеччини, які перебувають у зоні активних бойових дій. Від такої евакуації не можна буде відмовитись. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вчора, 4 квітня, відбулося засідання комітету координаційного штабу під моїм керівництвом, де розглянули звернення керівника ОВА Донецької області та погодили застосування постанови про примусову евакуацію з чергового 21-го населеного пункту. Я зараз маю на увазі Авдіївку та інші, з яких терміново будуть вивезені діти.
Відмова не може бути. В Авдіївці мама відмовлялася (йдеться про загибель 5-річної дитини - ред.), ше коли була можливість вибору. У тому випадку мама була вивезена. Вона просто повернулася самовільно.
І тут працює ще один запобіжник. До прикладу пан Прокудін, голова Херсонської ОВА, прийняв рішення про заборону на в'їзд в місяця, де ведуться активні бойові дії сімей з дітьми. Власне мама, дитинка якої загинула, була евакуйована, проживала в Покровську, і самовільно повернулася до Авдіївки. І тепер таке нещастя.
Якщо батьки не розуміють самі, то ми в силу закону, в силу своїх можливості не будемо пропускати на блокпостах. І такі рішення ради оборони областей, я маю на увазі Запорізьку, Донецьку та Херсонську, уже приймають.
Ірина Верещук заявила, що найперша відповідальність влади - це безпека.
Моя особиста позиція - взагалі це місце дітям в зоні бойових дій. Тому наша політики, політика уряду - спрямована на те, щоб забезпечити тим сім'ям в тому числі опікунським, у тому числі закладам - все необхідне, щоб вони виїхали, і чекали перемоги з більш безпечних регіонів.
За словами Верещук, лише у Запорізькій області проживає близько 200 тисяч переселенців. На Херсонщині ситуація інша - там залишились ті, хто пережив окупацію, та ті, хто повертаються.
Нагадаємо, 7 березня Кабмін схвалив механізм примусової евакуації дітей з зон активних бойових дій.
по темі
У Слов'янську на Донеччині міська комісія з питань захисту прав дитини ухвалила рішення примусово евакуювати дітей. Опікунів, які відмовляються виїхати зі Слов’янська на Донеччині, позбавлять обов’язків, а дітей евакуюють примусово
Авдіївка повністю зруйнована, в ній не залишилося жодного цілого будинку
На сьогодні Україні має інформацію про викрадення росією та депортацію на свою територію 3 232 дітей-сиріт. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
Влада Запорізької області та Міністерство реінтеграції працюють над примусовою евакуацією дітей з зони бойових дій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко
Для депортації загарбники заманюють дітей із тимчасово окупованих територій до рф на "відпочинок" або "лікування"