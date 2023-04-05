Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило примусову евакуацію дітей з 21 населеного пункту Донеччини, які перебувають у зоні активних бойових дій. Від такої евакуації не можна буде відмовитись. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вчора, 4 квітня, відбулося засідання комітету координаційного штабу під моїм керівництвом, де розглянули звернення керівника ОВА Донецької області та погодили застосування постанови про примусову евакуацію з чергового 21-го населеного пункту. Я зараз маю на увазі Авдіївку та інші, з яких терміново будуть вивезені діти.

Відмова не може бути. В Авдіївці мама відмовлялася (йдеться про загибель 5-річної дитини - ред.), ше коли була можливість вибору. У тому випадку мама була вивезена. Вона просто повернулася самовільно.

І тут працює ще один запобіжник. До прикладу пан Прокудін, голова Херсонської ОВА, прийняв рішення про заборону на в'їзд в місяця, де ведуться активні бойові дії сімей з дітьми. Власне мама, дитинка якої загинула, була евакуйована, проживала в Покровську, і самовільно повернулася до Авдіївки. І тепер таке нещастя.

Якщо батьки не розуміють самі, то ми в силу закону, в силу своїх можливості не будемо пропускати на блокпостах. І такі рішення ради оборони областей, я маю на увазі Запорізьку, Донецьку та Херсонську, уже приймають.