Макрон та Сі Цзіньпін зустрілися в Пекіні: про що будуть говорити [ Редагувати ]
У четвер, 6 квітня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів президента Франції Еммануеля Макрона в Пекіні. Про це повідомляє Bloomberg TV.
Голова Китаю Сі Цзіньпін офіційно вітає свого французького колегу Еммануеля Макрона в Пекіні.
Очікується, що однією із ключових тем під час перемовин політиків стане війна рф проти України.
BREAKING: Chinese President Xi Jinping officially welcomes his French counterpart Emmanuel Macron to Beijing https://t.co/8GtBjMnbdm pic.twitter.com/Mx432onzMc— Bloomberg TV (@BloombergTV) April 6, 2023
по темі
Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що він готує Китай до війни
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відвідає Китай у квітні. Його супроводжуватиме глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
У вівторок, 21 березня, лідер Китаю Сі Цзіньпін знову зустрівся з російським диктатор володимиром путіним
У Китаї зазначають, що майбутній візит лідера Сі Цзіньпіна до росії має на меті "закликати до миру та сприяти переговорам"
Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн анонсували свій візит до Пекіну одразу після "московських гостин" очільника КНР. Європейські лідери не приховують: Україна - головна з тем у порядку денному відносин з Пекіном.
Останні десятиліття Китай займав позицію, що чотири спірні острови належать Японії. УВ 1964 лідер КНР Мао Цзедун оголосив, що Китай підтримує територіальні претензії Токіо, тож вважає, що Москва повинна повернути Курили