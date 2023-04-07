Агенти руху активно працюють на будівництві фортифікаційних споруд та передають нам всю інформацію.

Полумʼя та вибухи під Сімферополем у Криму. У селі Перове спалахнула будівля на території птахофабрики. Місцевих найбільше зацікавило, що спричинило займання. Втім, відповіді вони не отримали. На анексованому півострові взагалі останнім часом неспокійно. Там ударними темпами готуються до можливого контрнаступу Збройних Сил України. І хоч кремлівські посіпаки твердять, що у Крим ЗСУ не зайдуть, представники так званої влади розпродають майно і панікують. Докладніше про те, що відбувається на півострові - розкаже Даніїл Снісар.

Ну дуже бояться втратити Крим! Окупаційна влада на півострові активно готується зустрічати наших військових. Це може статися ще до початку пляжного сезону. У Москві це розуміють, тому - в АРК почали зводити окопи і фортифікаційні споруди. При чому, - ударними темпами. Про це свідчать супутникові знімки, які публікує The Washington Post.

От, наприклад, на фото села Вітіно в Сакському районі Криму, що було зроблене в лютому - порожній берег. Проте вже 12 березня біля моря з'явилася лінія окопів. На одному зі знімків видно навіть встановлені там артилерійські гармати.

Євген Дикий, екскомандир роти батальйону Айдар:

Там будується кілька ліній оборони. При чому, окопи - це така штука, що навіть якщо накопати підряд багато ліній траншей - вони все одно артилерією виносяться. Але вони все одно їх копають.

Рекордно за останні тижні розширилася мережа окопів на узбережжі курортних міст. Навряд чи вдасться відпочити цього літа на пляжі у Євпаторії.

Бо тепер там все перерито. За даними "Крим. Реалії" - довжина окопів від Євпаторії до села Заозерного - майже 8 кілометрів.

Олексій Буряченко, політолог:

Намагаються концентруватися саме на оборонних діях, чекаючи вже давно анансований український контрнаступ. Оскільки росіяни не розуміють, на які ділянки фронту він буде направлений, тому вони риють всюди.

Окупантам бракує робочих рук тож, що шукають охочих покопати - через оголошення в інтернеті. На сайтах країни-агресорки можна легко знайти вакансії з будівництва укріпрайонів на окупованому півострові. А на кордоні з материковою частиною України - теж кипить робота.

Ось такий фотозвіт оприлюднили напередодні кримські партизани. Це спорудження лінії оборони біля Новопавлівки у Красноперекопському районі.

Агенти руху активно працюють на будівництві фортифікаційних споруд та передають нам всю інформацію. Ми знаємо про кожен окоп, траншею і вогневі позиції, які готують рашисти для своєї оборони, що вже провалилася. Ми гарантуємо, що ці окопи стануть братською могилою для рашистів!

Та й у самих містах наші люди не сидять, склавши рук. Деінде – зʼявляються плакати про те, що Крим - це Україна.

І повернутися півострів може вже у цьому році. Такі прогнози озвучив радник керіфника офісу президента, Михайло Подоляк, в інтервʼю "Радіо Свобода". Він наголосив, що найближчі місяці стануть найважчими для Криму. А Кремль просто не має ресурсів, щоб одночасно втримати і Крим, і Донбас.

Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України:

Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній в Ялті. Це питання 6 місяців, чи 5 з половиною, чи 5, чи 7 - це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там. За дуже короткий час, з історичної точки зору, це дуже мало - 6 місяців чи 5 чи 7, ми будемо знаходитись в Криму.

В Офісі президента не підтвердили, але й не спростували інформацію щодо переговорів з росією стосовно Криму. Нагадаю, про таку можливість, у разі нашого успішного контрнаступу - розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в коментарі Financial Times.

Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку, щоб обговорити це питання.

Втім, прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що у питанні можливих перемовин з Рф варто орієнтуватися передусім на заяви президента Володимира Зеленського.

Позиція головнокомандувача - спершу виведення російських військ, а далі - дипломатія.

Володимир Зеленський, президент України:

Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо вибивати їх всіх до кінця, то з такими людьми нема про що говорити в цілому. Тому що ми втратимо людей. Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити?

Таку ж позицію неодноразово озвучували лідери низки західних країн. І навіть у Китаї напередодні зробили заяву, де підтвердили: у Пекіні не визнають спроб Росії анексувати українські території.

Хай там як, але кремівські посіпаки, які поки що імітують діяльність на півострові - усі загрози прекрасно розуміють. Тому вже розпродають майно. Ця тенденція триває кілька місяців. І вона посилюється.

Євген Дикий, екскомандир роти батальйону Айдар:

Якщо ми поцікавимось, хто переважно продавці цих квартир, то ми побачимо дружин російських офіцерів. Судячи з усього, саме вони безпосередьно від своїх чоловіків знають ситуацію в окупаційних військах. І тому поспішають позбутися кримської нерухомості, в очікуванні нашого приходу.

Звісно, представники окупаційної влади - запевняють, мовляв, ЗСУ не вдасться зайти на територію Криму. Цікаво, навіщо тоді там готуються до вуличних боїв?

Про це свідчить оприлюднене напередодні відео з Новофедорівки. У ньому - чутно постріли і видно, як люди в камуфляжі відпрацьовують дії в населеному пункті.

А ще Головне Управління Розвідки звернулося до жителів тимчасово окупованого Криму щодо співпраці з Силами оборони України. Там дякують партизанам та закликають і надалі передавати інформацію про розташування окупаційних сил на території півострова.