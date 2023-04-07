На Харківщині через мінну небезпеку заборонили відвідування більш як 750 кладовищ. Тільки у місті Харків заборонено відвідувати 4 цвинтарі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

"У нас заборонено 4 цвинтарі, які неможливо зовсім відвідувати. Крім цього ми звернулись до харків'ян, щоб вони не відвідували кладовища, цвинтарі, бо це небезпека. Зберігається загроза того, що деякі цвинтарі не розміновані. Це може призвести до фатальних наслідків", - сказав Терехов.