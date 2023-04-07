На Харківщині заборонили відвідувати понад 750 кладовищ: Терехов заявив про загрозу (ексклюзив) [ Редагувати ]
На Харківщині через мінну небезпеку заборонили відвідування більш як 750 кладовищ. Тільки у місті Харків заборонено відвідувати 4 цвинтарі. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.
"У нас заборонено 4 цвинтарі, які неможливо зовсім відвідувати. Крім цього ми звернулись до харків'ян, щоб вони не відвідували кладовища, цвинтарі, бо це небезпека. Зберігається загроза того, що деякі цвинтарі не розміновані. Це може призвести до фатальних наслідків", - сказав Терехов.
по темі
Вони ще й проводять випробовування своїх виробів. Накривають окопи та техніку, а потім з висоти польоту дрона дивляться, чи добре сітки приховують об'єкти. Адже різним ділянкам фронту навесні притаманні різні кольори. Світлана Шекера продовжить.
Трагедія сталася у селі Новоосинове Куп'янського району. Підліток отримав міно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Його доставили до обласної лікарні, стан середньої важкості, ампутацій кінцівок немає
Ворожу навалу стримували, зокрема, викладачі й курсанти Харківського інституту танкових військ, які свої лейтенантські погони отримували в окопах. Спогади про перші дні війни - зібрала Світлана Шекера.
Ворог продовжує здійснювати обстріли населених пунктів області. Сьогодні, о 12:00 годині, внаслідок ударів окупантів у смт Дворічна загинув 43-річний цивільний чоловік
росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область