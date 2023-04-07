Синоптики кажуть: снігопади в Україну приніс південно-західний циклон з півдня.

Сніг, дощ, сонце, а потім знову сніг! Квітень цього року мінливий. Посеред весни Україну засипало. У західних місцях намело півметрові кучугури. І значно похолодало. А на дорогах - великі затори. Десятки машин у заметах. Наші кореспонденти готові розповісти - як регіони впоралися з неочікуваними примхами погоди.

Рясно засипати снігом західні області почало напередодні з ночі.

Дорога - дурдом. Дуже, дуже слизько.

Жителі Івано-Франківської області кажуть: рух на дорогах практично спинився.

Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Ускладнений рух на відрізку дороги у Калуському районі. Там наразі декілька фур стоять і очікують підйому.

Патрульні вивели додаткові наряди, поки одні регулювали рух, інші - допомагають водіям вибиратися із заметів.

В посиленому режимі працюють вже добу і рятувальники.

Христина Перцович, речниця головного управління ДСНС в Івано-Франківській області:

Багато водіїв автомобілів перевзулися на літню гуму. Тому дуже часто з'їжджають із проїжджої частини.

Негода вибила з графіку практично всі рейсові маршрути. Затримка на годину, а то й більше.

Богдан, водій рейсового автобуса:

Машини, фури поставали. Проїхати транспортом не можна. Поліція там їздить, щось пробують посипати, але слабенько.

Роман, водій рейсового автобуса:

Ніхто не чистить дороги, лід. Зупинити машину дуже велика проблема.

Що ситуація на трасах Прикарпаття ускладнена - не заперечують і обласні шляховики.

Михайло Новосільський, заступник начальника з експлуатаційного утримання Служби відновлення і розвитку інфраструктури Івано-Франківській області:

У першу чергу ми приділяємо увагу дорогам міжнародного, національного і регіонального значення. Техніки у нас вже трохи малувато, тому що деяка вже повиходила з ладу.

Та й франківські комунальники змогли вивести на дороги лише частину техніки. Кажуть: більшість машин вже переобладнали до літнього сезону.

Михайло Смушак, директор департаменту житлової, комунальної політики та доброустрою Івано-Франківської міської ради:

Ця сама техніка переобладнана, вона здійснює поливання. І, звичайно, нам трішки важко було швидко зреагувати й одномоментно все посипати.

Хурделило і на Закарпатті. Засніжені будинки, автівки та дерева.

Володимир, житель села Тур'ї Ремети:

В яблук цвіт пообпадає, то вже урожаю не буде цього року.

Катерна, жителька села Тур'ї Ремети:

Може і померзли, будемо бачити по плодах, що буде.

Закарпатські дорожники відразу відреагували на негоду! На найбільш проблемні ділянки вивели важку техніку.

Ірина Пшенична, фахівець зв'язків з громадськістю та пресою САД у Закарпатській області:

З другої години випав сніг і підрядні організації почали розчищати та обробляти протиожеледною сумішшю автошляхи державного занчення.

Не оминула негода і Буковину. По області намело пів метра снігу. Повалило дерева.

З транспортом теж ситуація складна.

Дороги не чищені, автобус несе, його носить, він не може тронутися.

Снігові замети завдали чимало незручностей і пішоходам. Чернівчанка Марія Василівна у свої 82 ледве пробрела крізь кучугури до магазину.

Марія Василівна, жителька Чернівців:

Нема молочка, нема хлібчика, діти пішли на роботу, я мушу йти. Це не можна не пройти, не проїхати, ніхто навіть не вийшов на дорогу з двірників.

Та декого з комунальників ми таки знайшли. Пан Михайло від 5 ранку без перепочинку чистить сніг. Каже, взимку так не працював.

Михайло, двірник:

Промітаю, то не прометеш, треба шуфлю брати в руки й відкидати, бачите, як нападало снігу.

Через негоду більшість шкіл на Буковині перейшли на дистанційне навчання.

На Львівщині теж через снігопад найбільше робота ускладнилася для водіїв. Вони зупинялися просто посеред дороги. Через нерозчищені та не посипані шляхи - фури буксували на підйомах. Та й у самому Львові хурделиця сповільнила рух на дорогах. Ближче до обіду сніг перейшов у дощ.

Марія, жителька Львова:

Десь, де дорога виходить там, знаєте, між будинками, там такі кучугури трохи і калабані, а так якщо нормальне взуття підібрав, підготувався, то можна йти.

Анна Григоріївна, жителька Львова:

Нині на весну не подібно.

Синоптики кажуть: снігопади в Україну приніс південно-західний циклон з півдня. Його епіцентр наразі над Молдовою, і прямує через Україну - в Польщу. У нас же на зміну снігу прийдуть дощі. Тож на водії чекає інша небезпека - ожеледиця та тумани.

Володимир Фригович, начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології:

8, 9 квітня буде без істотних опадів. Буде прояснення, і однозначно буде пониження температури до нижче мінус п'яти.

Потепління синоптики обіцяють після Великодня.