Окупанти завдали ракетних ударів по Гуляйполю (фото) [ Редагувати ]
Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по Гуляйполю Запорізької області. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
О 10.00 годині росіяни нанесли два ракетних удари по Гуляйполю у Запорізькій області. Була поранена одна цивільна особа.
Поранення отримав 57-річний чоловік, його доставили до лікарні, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Ворог знову тероризує цивільний сектор в Оріхові та Гуляйполі.
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