В Рівненській області врятували дітей на понтоні, який відірвався від берегу [ Редагувати ]
В Рівненській області співробітники ДСНС врятували двох дітей, які перебували на понтоні, що відірвався від берега.
"08 квітня о 15:10 на спецлінію "101" від небайдужих громадян надійшло повідомлення, що в смт Млинів Дубенського району на місцевому пляжі приблизно за 20 метрів від берега посеред річки Іква на металевому понтоні знаходяться двоє дівчаток та просять про допомогу", - пише пресслужба.
До місця виклику виїхали бійці 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС смт Млинів. За допомогою рятувального човна вони дісталися понтону, зняли з нього дітей й доставили їх до берега.
"На щастя обом врятованим дівчаткам 2012 року народження медична допомога не знадобилася. Дітей забрали додому батьки", - додає ДСНС.
З'ясувалось, що діти гуляли на березі річки й вирішили зробити фото на понтоні. Під час цього він від’єднався від берега та поплив за течією річки.
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