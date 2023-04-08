Окупанти обстріляли Харківську область: є жертви [ Редагувати ]
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що 8 квітня росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Внаслідок атаки загинуло дві людини.
Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп'янського району. Є жертви та постраждалі.
Зазначається, що внаслідок обстрілу смт Дворічна загинули двоє чоловіків - 65 та 34 років.
Крім того, в с. Подоли поранення зазнала 65-річна жінка. Наразі медики надають їй необхідну допомогу.
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