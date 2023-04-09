Найгарячіша точка фронту - Бахмут. За минулу добу там 10 атак противника. Росіяни не полишають спроб захопити місто. Сили оборони відбивають атаку за атакою. Зокрема, і за допомогою артилерії. Вона допомагає піхотинцям тримати окопи і масово нищить ворога. Більше про роботу артилеристів та аеророзвідників - у матеріалі наших воєнкорів Руслана Смещука і Вадима Ревуна.

Бахмутський напрямок, замаскована позиція аеророзвідки. І самі оператори квадрокоптера - теж добряче замасковані. Особливо цей вояк - схожий на велетня Чуві із зоряних воєн.

Військовослужбовець Збройних сил України:

Дрон не може вилітити з куща, чи з дерева - треба виносити на місцевість. В них є спостережні пости, ворог спостерігає так само за нами. І воно працює - маскує це все? Ну до сих пір живий.

Навкруги - замасковані антени і прилади супутникового звʼязку. Зараз цей розрахунок - одне із багатьох очей фронту. Що діють як одна мережа.

Це важливо, щоб забезпечувати трансляцію командуванню, ті, хто безпосередньо приймають рішення про відкриття вогню….у нього реаліті-шоу, він там все бачить…це не одні ми літаємо. Це інформація надходить в одне місце.

А ще, у разі необхідності, певна команда аеророзвідки - може працювати в інтересах котрогось із підрозділів - наприклад, на артилерійську батарею. Ось як це виглядає, так би мовити, очима коптера. Тут артилеристи зуміли накрити ворожі автівки, і польові позиції росіян. Знищивши їх, і ускладнили фронтову логістику супротивника. Тому наша аеророзвідка для ворога - ціль пріоритетна. А самі аеророзвідники - періодично опиняються під обстрілами.

Позивний "Шкіпер", військовослужбовець Збройних сил України:

Аеророзвідка - це для ворога як кістка в горлі. Вони намагаються всіми засобами знайти і уразити нас…в нас недавно були поранені хлопці, так що якщо бачать Влад і Ігор - поправляйтесь, ми вас чекаем. Але ми справляємся…

А ось так удари по коригуванню з повітря - виглядають на землі.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Ну от це вже позиції української артилерії. Саме на них, в тому числі і на них, приходять координати від аеророзвідки, ну а вже далі артилеристи як то кажуть відпрацьовують ворога, бʼють…БАБАХ…по наданих координатах…отак це відбувається.

Теж замасковані позиції. Максимально прикриті самохідні гаубиці.

Позивний "Маестро", військовослужбовець Збройних сил України:

Вичисляти вони постійно нас намагаються. Своїми безпілотниками. Залами, орланами - постійно літають.

Навкруги все гримить від далеких і близьких вибухів.

Позивний "Камеді", військовослужбовець Збройних сил України:

- Яка тут ситуація? Як коли - но ви і самі чуєте. Так постійно. Биває прильоти поряд, а так все добре.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

- Ні, воно так постійно туто. Буває тихо, вуває голосніше…А от зара це що? Це тихо, це нормальна ситуація.

Невдовзі надходять координати чергової цілі. Українська арта працює економно - але з постійним коригуванням - а тому максимально ефективно. Починається наведення гармати.

Коли ця самохідка стріляє - ти навіть чуєш звук снаряда, що вилітає. А ось як це виглядає в самій машині.

Потім - докоригування - в слід летить ще один снаряд - понад сорокакілограмовий кабанчик, кабанець чи кабан - як іноді його називають вояки.

І позиція знову затихає, артилеристи маскуються і очікують - буде вогонь у відповідь чи ні. Цього разу ні. А невдовзі приходять дані щодо результатів влучання.

Позивний "Маестро", військовослужбовець Збройних сил України: