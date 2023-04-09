"Витік" секретних військових документів щодо підготовки ЗСУ до контрнаступу є типовою провокацією російських спецслужб. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"До інформації такого рівня, цілком таємного, має доступ десяток людей, не більше. Якщо вже йде про тисячі людей інформація, то одразу викликає сумніви щодо достовірності, та щодо справжності цих документів. Я дійсно переконаний, що це спецоперація російських спецслужб. Вони будь-яким чином хочуть завадити майбутньому контрнаступу ЗСУ, та намагаються дискредитувати ЗСУ в очах наших західних партнерів з метою припинити постачання того озброєння, яке нам надають", - каже Веніславський.

Він додав, що для рф страшно, що ЗСУ дуже швидко, та дуже скоро розпочнуть контрнаступ.

"Цей контрнаступ неочікуваний і несподівано для них, тому вони всіми силами хочуть заспокоїти своє населення, що все під контролем. Коли і де ми вдаримо, буде найменш спрогнозовано для них, та найбільш прогнозовано для нас. Ми маємо точну інформацію про те, що знає, та що не знає противник", - сказав він.