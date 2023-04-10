Зоопритулок європейського зразка! В місті Ірпінь на Київщині будують цілий житловий комплекс для тварин, які постраждали внаслідок війни. Йдеться про сотні собак і кішок, які втратили господарів, отримали поранення, пережили шок під час вибухів… Наша знімальна група побувала на місці будівництва. Кілька історій про те, що довелося пережити тваринам під час бойових дій на Київщині, Харківщині та в інших куточках України - в нашому матеріалі.

Цього хвостика на прізвисько Хенк волонтери забрали, як самі кажуть, у недолугих господарів тут, в Ірпені. У битві з дворовими собаками він втратив ніс, був агресивний. Спочатку його по-медичному називали важким пацієнтом.

Дар'я - ветеринарний лікар притулку для тварин:

Забрали цього песика, він був взагалі в жахливому стані, але наш лікар в клініці провела експериментальну терапію, вона розширила носові проходи, вставила туди імпланти і зараз в нього вже носик загоюється, він тут знаходиться у нас на реабілітації.

У цьому притулку в Ірпені живуть десятки котів і собак із різних куточків України. Ось цю красуню волонтери знайшли в розбитому Ізюмі на Харківщині. Бету вивезли з розбитого окупантами міста.

Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":

Вона лазила по установці російської "сонцепек", була ще маленька, щас вона вже виросла, ми їй шукали сім'ю. Вона їде за кордон, люди побачили в соцмережах про неї пост і захотіли прийняти її в сім'ю.

Війна змінює і людей, і тварин, зізнається ветеринар. Хвостатим, так само як і нам, зараз, як ніколи, потрібна підтримка й допомога.

Дар'я - ветеринарний лікар притулку для тварин:

Тварини стали ..(мовчить) вони бояться різких звуків, вони бояться людей, але я вважаю, що тварини набагато краще ніж люди, бо в нас є тварини з кульовими пораненнями, тварини, яких дуже сильно побили і ці тварини не зважаючи ні на що все одно люблять людей, все рівно довіряють людям і все рівно йдуть до ручок, біжать тобі на зустріч, тому вони все ж таки не тіряють віру в людей.

Всіх знедолених війною тварин врятувати неможливо, розуміють волонтери. Втім роблять усе, аби надати допомогу якомога більшій кількості хвостатих.

Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":

От у нас план-схема, де буде видно як буде притулок "Зоопатруль", я сподіваюсь через рік

В Ірпені зараз триває будівництво великого притулку. Засновники кажуть - це буде заклад європейського зразка. Аби хвостаті безхатьки почувалися у вольєрах, як удома.

Дмитро Ревнюк - співзасновник волонтерської організації "Зоопатруль":

Ну, ситуація за 7 місяців ми вже багато що зробили, у нас 24 повноцінних вольєри, ми зробили підігрів підлоги, в будках, уже взимку собаки у нас не мерзли, у нас в планах ще побудувати 50 вольєрів.

Будуючи притулок, ветеринари продовжують паралельно рятувати та лікувати тварин, які постраждали в умовах війни. Тому замість закінчити будівництво за 2 місяці продовжують роботи й півроку потому. Вже є понад 20 вольєрів із підігрівом підлоги. У планах - іще п'ятдесят. А ось тут, за планами засновників, стоятиме двоповерховий котобудинок. З усіма зручностями для тварин і чарівними видами з вікон.