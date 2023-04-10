Чистий четвер 2023: прикмети та заборони в цей день [ Редагувати ]
10 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який випадає на 13 квітня.
Цього дня заведено очищатись від усього гріховного. Очистити варто не лише свої думки, а й тіло. У Чистий четвер обов'язково потрібно помитися, але бажано це зробити ще до сходу сонця.
Примітно, що саме Чистий четвер заведено пекти паски та фарбувати яйця. Також у цей день бажано зробити генеральне прибирання перед Великоднем, а також позбутися непотрібних речей. Крім того, у Чистий четвер рекомендується постригтися.
Є повір'я, що якщо у цей день посадити картоплю, то врожай буде добрим.
Також потрібно відвідати службу у храмі, причаститися, запалити свічки та принести їх додому.
Що не можна робити у Чистий четвер
- Заборонено смітити у домі, бо будуть сварки.
- Не можна лінуватися.
- Не можна залишати брудний посуд, не стирані речі.
- Воду після збирання в будинку слід вилити за межі будинку, щоб у будинку не залишилося негативної енергії.
- Не можна позичати гроші.
- Не можна вживати непісні страви.
Які є прикмети у Чистий четвер
- Цього дня не можна давати й брати у борг, бо разом з грошима піде і достаток із дому.
- Якщо у четвер буде сонячна погода, то до кінця весни не буде похолодання.
- Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то вона протримається до початку літа.
- Також прийнято під час прибирання класти монети у воду.
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