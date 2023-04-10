10 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який випадає на 13 квітня.

Цього дня заведено очищатись від усього гріховного. Очистити варто не лише свої думки, а й тіло. У Чистий четвер обов'язково потрібно помитися, але бажано це зробити ще до сходу сонця.

Примітно, що саме Чистий четвер заведено пекти паски та фарбувати яйця. Також у цей день бажано зробити генеральне прибирання перед Великоднем, а також позбутися непотрібних речей. Крім того, у Чистий четвер рекомендується постригтися.

Є повір'я, що якщо у цей день посадити картоплю, то врожай буде добрим.

Також потрібно відвідати службу у храмі, причаститися, запалити свічки та принести їх додому.

Що не можна робити у Чистий четвер

Заборонено смітити у домі, бо будуть сварки.

Не можна лінуватися.

Не можна залишати брудний посуд, не стирані речі.

Воду після збирання в будинку слід вилити за межі будинку, щоб у будинку не залишилося негативної енергії.

Не можна позичати гроші.

Не можна вживати непісні страви.

Які є прикмети у Чистий четвер