Зеленський призначив нового голову Київської ОВА [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового голови Київської облдержадміністрації. Ним став Руслан Кравченко.
Про це повідомляється у відповідному указі глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.
"Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.
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