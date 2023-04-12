Процес проти екзаступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова є прикладом вибіркового правосуддя та зловживання запитом суспільства на справедливість. Про це заявив політолог Олег Саакян, пишуть "Факти".

"У нас зараз намагаються не посадити за щось, а висунути підозру та піаритися на цьому. А коли справа розсиплеться, репутацію людини вже буде знищено. І ніби й гнів товариства випустили у свисток, і справу спустили на гальмах. Ці історії дискредитують антикорупційну діяльність",- вважає він.

Шаповалов відповідав за тилове забезпечення Збройних Сил, але після "яєчного скандалу" отримав від Державного бюро розслідувань підозру. При цьому Шаповалова, який подав у відставку, підозрюють не у корупції, а у "перешкоджанні ЗСУ" шляхом підписання контрактів на постачання амуніції для військових, нагадав Саакян.

За цими контрактами після початку повномасштабного вторгнення було куплено неякісної продукції на суму близько 1,1 мільярди гривень. Однак ця продукція так і не потрапила до ЗСУ, а переважна більшість з закупленого Міноборони було якісним та активно використовується армією.

"Тут ми стикаємося з політичною історією, тому що Шаповалова заарештували після того, як він пішов у відставку та взяв на себе політичну відповідальність, хоч не він підписував контракти. Далі справа розсипатиметься, а на нього тиснуть, щоб використовувати його як інструмент тиску на когось ще", - каже Саакян.

"Факти" також звернули увагу на те, що постачальники Міноборони були не фіктивними фірмами, а компаніями з сертифікатами відповідності стандартам НАТО. Окрім цього, ці компанії вимагали за контрактами 100-відсоткову передоплату, адже не вірили, що Україна вистоїть у перші дні війни. Тепер цей факт слідство закидає Шаповалову.

"Так, постачальники з НАТО можуть виробляти неякісну продукцію. Чи мали вони намір перешкоджати Україні в умовах війни? Тоді їх слід притягати до відповідальності. Але до них претензій від нашого суспільства я не чув. Як і від правоохоронців", - наводить видання слова юриста Юрія Вігірінського.

Нагадаємо, раніше Шаповалов в інтерв’ю розповів, що слідство так і не навело доказів існування у нього корисного умислу. За його словами, паралельно у Міноборони триває процес заміни або повернення постачальникам неякісної продукції.