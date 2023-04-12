Станом на ранок 12 квітня, українські військові продовжують відбивати атаки російських окупантів на чотирьох напрямках. Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Найактивніші бої точаться у Донецькій області.

За даними карти від британської розвідки, російські військові продовжують штурмувати позиції бійців ЗСУ на Бахмутському та Лиманському напрямках, а також поблизу Донецька у районі Авдіївки та Мар'їнки. Поки значного просування ворога не зафіксовано.

У Бахмуті тривають бої на околицях та у місті. Росіяни, зокрема бойовики ПВК "Вагнера", просунулися до центру міста, але українські захисники продовжують тримати оборону.

На Авдіївському напрямку окупанти намагаються просунутися, аби піти у напрямку Курахового. У районі Лимана тривають активні артилерійські бої.

На інших ділянках фронту ситуація залишається незмінною. У Херсонській та Запорізькій областях продовжуються локальні бої.