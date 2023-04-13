Війну та військо фінансує Україна, партнери допомагають закривати соціальні оплати, що просіли через економіку. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив управляючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

"Потрібна допомога, озброєння. Існує все ж таки брак озброєння для того, щоб захищати своє небо і відвойовувати свою землю. В повному пакеті і фінансова допомога, адже дуже коштовні витрати. Саме військові дії і військо фінансує виключно Україна. США, МВФ, ЄС допомагають закривати саме соціальні оплати, що просіли через просідання економіки. Чим більше буде озброєння, тим менше буде гинути наших бійців. Україна зробила все можливе, щоб показати, що ми є прозорими, відповідальними. Ми продемонстрували, що переходимо на стандарти НАТО", - зазначив Загородній.

Він додав: "У нас ворогів, в тому числі і в США повно. Багато людей не хочуть підтримувати Україну з різних причин. Ми повинні розуміти наш інтерес: чим більше допомоги, тим краще".

Загородній також розповів, що говорити про глобальне відновлення знищеної інфраструктури України ще рано.

"Ми повинні розуміти, що деякі види озброєнь нам не передадуть. В першу чергу ті, які можуть досягати цілей на територію росії... Щодо відновлення я думаю, поки не закінчиться війна говорити про це рано. У нас пріоритет повинен бути пов'язаний з забезпеченням суверенітету і нашою безпекою", - резюмував він.