Головні вибори у Європі. За місяць Туреччина обиратиме президента і парламент. Чинний керманич Реджеп Тайїп Ердоган при владі вже два десятки років - 9 з них як президент, 11 - як прем'єр. І увесь цей час зміцнював свою владу так, що нині на чолі Туреччини годі й уявити когось іншого.

Однак невдоволення його політикою всередині країни зросло настільки, що, за соцопитуваннями, у президентських перегонах лідирує кандидат від об'єднаної опозиції. Тож що принесуть країні прийдешні вибори? І що вони означатимуть для України?

У Туреччині в розпалі виборча кампанія. Мітинги кандидата від об'єднаної опозиції 74-річного Кемаля Киличдароглу збирають тисячі прихильників.

Кемаль Киличдароглу, кандидат в президенти Туреччини від об'єднаної опозиції:

Я знаю всі проблеми Туреччини. Ми знаємо їх усі, і ми їх усі вирішимо. У нас є знання, у нас є досвід і у нас є сила. Ця сила - це ви, ніхто інший!

Головний опонент Ердогана щедрий на обіцянки. Це боротьба за права і свободи, викорінення корупції та кумівства, зближення із Заходом, відмова від надмірного втручання в економіку, що загнало країну у кризу. А головне - повернення Туреччини до парламентської республіки, щоби позбутися поправок до Конституції 2017 року, які дали Ердоганові максимальні повноваження.

Арда Чакірер, студент:

Ці вибори визначать долю Туреччини. Особисто я дуже довіряю Кемалю. З божою поміччю, ми виграємо ці вибори. Це дуже важливо для всієї молоді.

Сельма Озчен, пенсіонерка:

Ми хочемо справедливішої системи, справедливішого уряду, уряду, який не порушує права, який поводиться чесно з усіма.

Кемаль Киличдароглу має репутацію шанованого та порядного політика. Його кандидатуру підтримали 6 різноспрямованих опозиційних партій, що свідчить про високий запит суспільства на зміни.

На зорі політичної кар'єри Ердоган завдяки успішним реформам вивів Туреччину у лідери за економічним зростанням. Натомість останніми роками його авторитарні методи та ручне управління призвели до стагнації.

І люди, особливо у містах, гостро відчувають погіршення рівня життя.

Реззан Ісен, пенсіонерка:

Ми хочемо мати можливість вільно висловлювати наші ідеї, ми хочемо відновлення економіки, ми хочемо життя без голоду, без бідності, життя, де діти не лягають спати голодними.

Однак попри все у чинного президента чимало прихильників. Адже він зумів об'єднати турків довкола релігії та ідеї про історичну велич і місію Туреччини. Також Ердоган збільшив роль бюрократії, тож має потужний адмінресурс. А ще вправно маніпулює протиставлянням Заходу, який звинувачує в імперіалізмі.

Реджеп Тайїп Ердоган, Президент Туреччини:

Як Туреччина, ми спочатку встанемо на власні ноги з власною інфраструктурою, виробництвом, безпекою, дипломатією. Тільки після цього, ми зможемо взятися за руки, які нам простягають. Тому що цієї стародавньої географії, яку ми нашою кров'ю і потом зробили своєю батьківщиною, її, як і тисячі років тому, жадає весь світ.

Однак якщо ще кілька місяців тому Ердоган впевнено лідирував у політичних симпатіях турків, то катастрофічний землетрус на початку лютого багато що змінив. Жителі постраждалих регіонів обурилися реакцією влади на лихо та звинуватили її в корупції, яка прикривала порушення будівельних норм.

При цьому дані найсвіжіших опитувань різняться - близькі до опозиції ЗМІ стверджують про співвідношення 56 до 44% на користь Киличдароглу. Провладні медіа говорять про кількапроцентну перевагу Ердогана. Політологи ж кажуть: двобій буде запеклим, але в опозиції вперше за багато років з'явився реальний шанс на перемогу.

Володимир Фесенко, політолог:

Те, що зараз ми обговорюємо шанси кандидата від опозиції - це вже свідчення того, що в Туреччині не розписаний сценарій з перемогою єдиного кандидата. Буде протистояння, якщо от раптом станеться, що буде невеличка різниця в голосах між двома кандидатами, то це з високою ймовірністю може призвести до прояву певної внутрішньополітичної кризи.

Перегони в Туреччині міжнародні оглядачі вже називають головними виборами року у Європі. Адже зміна влади в країні автоматично означатиме й тектонічні зсуви на Близькому Сході. Натомість перемога чинного керманича може посилити авторитаризм. Україну теж хвилює ситуація в країні, адже попри всі загравання з москвою чинний турецький президент багато чого зробив і для нас.

Володимир Фесенко, політолог:

росіяни же невипадково продовжили термін зернової угоди лише до середини травня. Вони будуть діяти в залежності від результату президентських виборів в Туреччині. Але для нас важливо зберігати дружні-партнерські стосунки з Туреччиною, хто б там не був при владі. Ми не можемо персоналізувати наші партнерські відносини на Ердогані.

У будь-якому разі на політику Туреччини впливатиме ще й оновлений парламент. За депутатські крісла боротимуться 26 партій, половина з них у складі політичних об'єднань. Вибори відбудуться 14 травня. Голосування у другому президентському турі - у разі потреби - пройде 28 травня.