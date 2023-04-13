"путін несе відповідальність за жорстоку страту українського військового" - Шмигаль [ Редагувати ]
Російський диктатор володимир путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового.
Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю CNN.
Глава українського уряду зазначив, що це не перший жорстокий злочин в Україні, який скоїли російські окупанти. Тому наша країна просить світових лідерів не стояти осторонь, коли відбуваються такі інциденти.
Шмигаль заявив, що Україна розслідує цей та інші злочини росіян в Україні. За його словами, важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі політичне керівництво росії.
"Він (путін - ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і вчиняти всі ці злочини", - зазначив прем'єр.
по темі
Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль американському виданню The Hill
У вівторок, 11 квітня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Канади із робочим візитом
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль планує відвідати Канаду з робочим візитом. Він хоче обговорити постачання нашій країні бронетехніки та боєприпасів
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує українській стороні відмовитися від Криму
Російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов громадян рф