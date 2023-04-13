Російський диктатор володимир путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю CNN.

Глава українського уряду зазначив, що це не перший жорстокий злочин в Україні, який скоїли російські окупанти. Тому наша країна просить світових лідерів не стояти осторонь, коли відбуваються такі інциденти.

Шмигаль заявив, що Україна розслідує цей та інші злочини росіян в Україні. За його словами, важливо, щоб усі винні понесли відповідальність, у тому числі політичне керівництво росії.

"Він (путін - ред.) несе відповідальність за злочин агресії, оскільки він наказав вторгнутися в Україну і вчиняти всі ці злочини", - зазначив прем'єр.