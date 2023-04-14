Сухопутні війська Збройних сил України виклали в мережу трьох хвилинне відео вуличного бою у Бахмуті на Донеччині.

На відео показана робота бійців 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади.

Станом на зараз, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, у Бахмуті тривають вуличні бої. Крім того, окупанти періодично проводять атаки на околицях міста.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник намагався напасти в околицях Богданівки та Передтечини, але без успіху.

За повідомленням телеграм-каналу "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ, зараз українці наступають одразу по кількох вулицях південніше і північніше.