ЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті (відео) [ Редагувати ]
Сухопутні війська Збройних сил України виклали в мережу трьох хвилинне відео вуличного бою у Бахмуті на Донеччині.
На відео показана робота бійців 1-го механізованого батальйону Третьої окремої штурмової бригади.
Станом на зараз, згідно з повідомленнями Генштабу ЗСУ, у Бахмуті тривають вуличні бої. Крім того, окупанти періодично проводять атаки на околицях міста.
У ранковому зведенні Генштабу повідомлялося, що тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник намагався напасти в околицях Богданівки та Передтечини, але без успіху.
За повідомленням телеграм-каналу "Бахмутський демон", який ведуть бійці ЗСУ, зараз українці наступають одразу по кількох вулицях південніше і північніше.
Наступи позиційні, ми поки нічого не переламали, просто арта наша вдало відпрацювала по орках лишивши їх без прикриття місцями. Залізниця поки не відбита.
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