"Життя Саакашвілі залежить суто від етичного рішення" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя Михайла Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення. Про це повідомляє відеозвернення глави держави.
І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу.
Зеленський наголосив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то треба піти на такий крок.
Якщо людина потребує медичної допомоги, якщо від цього залежить життя, значить, потрібен цей крок. Знаю, що адвокати Михайла зараз подали термінове звернення до ЄСПЛ, щоб забезпечити йому належне лікування. І здається, це єдиний шлях, щоб зберегти йому життя.
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