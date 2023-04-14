Президент України Володимир Зеленський заявив, що життя Михайла Саакашвілі зараз залежить суто від етичного рішення. Про це повідомляє відеозвернення глави держави.

І ще одне. Те, щодо чого вже давно потрібне рішення. Життя Михайла Саакашвілі залежить зараз не від політичного, не від якогось особистого, а суто від етичного рішення… Яке має чисту й вагому юридичну базу.

Зеленський наголосив, що якщо людина потребує медичної допомоги, то треба піти на такий крок.