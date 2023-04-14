Обстріл Слов’янська: під завалами можуть бути ще люди [ Редагувати ]
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що 14 квітня росіяни в черговий раз обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Станом на 21:00 під завалами все ще можуть перебувати люди. Про це він розповів в Telegram.
По місту, за його словами, було випущено щонайменше 7 ракет, 6 із них влучили по житловому сектору, ще одна - на територію ландшафтного парку.
На жаль серед загиблих є дворічна дитина, яку, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів.
Ще 5 людей, імовірно, перебувають під уламками зруйнованого будинку.
Ударом пошкоджено 5 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, школу, базу відпочинку, адмінбудівлю, крамницю, господарський.
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