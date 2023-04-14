Голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що 14 квітня росіяни в черговий раз обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Станом на 21:00 під завалами все ще можуть перебувати люди. Про це він розповів в Telegram.

По місту, за його словами, було випущено щонайменше 7 ракет, 6 із них влучили по житловому сектору, ще одна - на територію ландшафтного парку.

На жаль серед загиблих є дворічна дитина, яку, не змогли врятувати після того, як витягнули з-під завалів.