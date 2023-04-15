Через загострення безпекової ситуації в столиці Судану - Хартумі, де відбулася спроба державного перевороту, МЗС України радить українським громадянам утриматися від поїздок до даної країни.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан м. Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання", - зазначають у МЗС України.

Крім того, українські громадяни, які наразі перебувають у Судані, можуть повідомити свої дані:

посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48,

почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520,

відправити листа з даними на електрону пошту посольства України в Єгипті: [email protected],

"Для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588 або на емейл: [email protected]", - уточнили у відомстві.