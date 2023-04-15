Спроба військового перевороту в Судані: МЗС України зробило важливу заяву [ Редагувати ]
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Через загострення безпекової ситуації в столиці Судану - Хартумі, де відбулася спроба державного перевороту, МЗС України радить українським громадянам утриматися від поїздок до даної країни.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.
"У зв‘язку із загостренням безпекової ситуації в столиці Республіки Судан м. Хартум рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від поїздок до цієї країни, а тим, хто там перебуває - уникати відвідання районів біля аеропортів, військових баз та урядового кварталу, залишатися в місцях свого проживання", - зазначають у МЗС України.
Крім того, українські громадяни, які наразі перебувають у Судані, можуть повідомити свої дані:
- посольству України в Єгипті: +20 100 00 396 48,
- почесному консульству України в Хартумі: +249 91 230 2520,
- відправити листа з даними на електрону пошту посольства України в Єгипті: [email protected],
"Для отримання допомоги у разі загрози життю або здоров‘ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям слід звертатися за вищевказаними контактами або на «гарячу лінію» МЗС України: +380442381588 або на емейл: [email protected]", - уточнили у відомстві.
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