"До критичного рівня - 50 см": у Києві пік повені очікується 22 квітня [ Редагувати ]
У Києві пік весняної повені очікується орієнтовно 22 квітня. Наразі у столиці немає аварійних затоплень, але до критичного рівня води залишається 50-60 сантиметрів. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки Роман Ткачук, передає КМДА.
Є підтоплення заплавних територій, які майже щороку підтоплюються під час весняної повені. Це острови парку "Муромець", Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.
Цьогоріч рівень води на 0,5-1 метр перевищує минулорічний. Головна причина підтоплень - це весняна повінь та регулярні опади, що призвели до збільшення води в річках.
Крім того, рівень Дніпра у Києві завжди регулювався за рахунок роботи каскаду дніпровських ГЕС. На жаль, на сьогодні Каховська ГЕС не працює в повному технологічному режимі, тому інші греблі намагаються скорегувати цю ситуацію.
Київські рятувальники та синоптики постійно моніторять рівень Дніпра. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру станом на 12:00 17 квітня, рівень води у Дніпрі складає 9 359 см (критичний рівень - 9 415 см) за Балтійською системою висот.
До критичного рівня води лишається ще 50-60 см. Ми розуміємо, що вода може сягнути цього рівня, тому проводимо додаткові тренування сил цивільного захисту, рятувальників та всіх служб, які можуть бути задіяні у наданні допомоги мешканцям.
Якщо наслідки повені спричинили пошкодження майна або іншу шкоду підприємствам, то ці випадки розглядатимуть в рамках роботи районних комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Синоптики оголосили перелік територій Києва, де ймовірні підтоплення.
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