У Чернівцях - скандал. Суперечка за місце для стоянки авто переросла у бійку. Мешканець будинку вдарив свого сусіда - військового у запасі. Після оприлюднення інциденту громадськість обурилась, агресивному чоловіку написали десятки гнівних коментарів. Обидві сторони вислухала Майя Гуменна.

Роман Ставчанський записався до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Чернівчанин багато місяців поспіль боронив Харківщину - вдома чекали троє дітей і дружина. Нещодавно чоловік повернувся до рідного міста. І коли в один із днів намагався припаркуватися під під'їздом, стався конфлікт із сусідом.

Роман Ставчанський, військовий у запасі:

Я відкрив двері й попросив чоловіка, щоб він від'їхав. На що я почув: це моє місце. На що відповів: я вибачаюсь, а що за цей рік, що я служив, не було вдома, що тут можна було місце купувати? На що він просто вийшов з машини й сказав до мене матюками. Я вийшов з ним на діалог, руки були опущені. Він без ніяких слів просто вдарив мене в обличчя.

Після такого Роман викликав поліцейських, які встановили особу хулігана і виписали штраф.

Кароліна Маришева, керівниця відділу ГУНП в Чернівецькій області:

Поліцейські склали стосовно чоловіка адмінпротокол за статтею 173 "Дрібне хуліганство" кодексу України про адмінправопорушення.

Історію Роман розповів братові, який досі на фронті, він і оприлюднив деталі конфлікту. І соцмережі вибухнули обуренням. На адресу кривдника посипалися гнівні коментарі й навіть погрози. Чи то чоловік злякався, чи розкаявся, але записав відео із вибаченням.

Владислав, учасник конфлікту:

Приношу свої щирі вибачення військовослужбовцю Роману за той конфлікт, що з нами стався, і за нанесений йому удар. І також хочу сказати, що не треба так робити. І у всіх військовослужбовців, яких я ненароком образив, також прошу вибачення.

А в розмові із журналістами чоловік пояснив, що має інвалідність, і того дня погано почувався, бо мав проблеми із тиском.

Владислав, учасник конфлікту:

Я не знаю, як це сталось. Збіг обставин, тиск. І от результат.

Військовий вибачив. А тепер Роман звертається до всіх, хто в тилу.

Роман Ставчанський, військовий у запасі:

Я не приїхав додому, щоб мене цінували. Я приїхав, щоб сім'ю побачити. Просто люди мають зрозуміти одне. Якщо там не буде наших хлопців, дівчат, які нас захищають, тут люди можуть всього позбутись.

Психологи ж звертають увагу на те, що конфліктів нині побільшало. Українцям складно стримуватися, і суперечка може спалахнути з найдрібнішого приводу. Тому необхідно знижувати напругу.

Юрій Хіць, психолог:

Я б тут зараз говорив про відповідальність кожного з нас. Що ми робимо, як ми робимо для того, щоб і без того ситуація, яка дуже запальна, вибухонебезпечна, щоб вона залишалась у межах, де буде керованою. Це відповідальність кожного. Це такий вклад у нашу загальну перемогу. Бо уявіть собі, що в тилу у нас такі збурення будуть відбуватись постійно.