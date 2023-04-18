Тварина в номер: в Одеському дельфінарії спалахнув скандал через живодерство [ Редагувати ]
В Одеському дельфінарії спалахнув гучний скандал. Адміністрацію звинувачують у знущанні з тварин.
Як з’ясували ЗМІ, для клієнтів готелю "Немо" є послуга взяти тварину в номер.
Скандал в мережі вибухнув після того, як з’явилось відео фотосесії із морським котиком.
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