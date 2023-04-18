Кара-Мурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу - за поширення фейків про армію рф, співпрацю з громадською організацією "Відкрита Росія" та за державну зраду.

Санкції та засудження. Так на вирок російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзі відреагували країни Заходу. За держзраду йому дали 25 років колонії суворого режиму. Чому зустрічі із засудженим добивається британський консул, а ЄС називає вирок політично вмотивованим - розповість наша спецкореспондентка Світлана Чернецька.

Володимир Кара-Мурза - колишній журналіст, політик та опозиціонер. Він має подвійне громадянство - російське та британське. У Кембриджському університеті здобув освіту історика. Але представників Лондона ось уже рік не допускають до засудженого.

Після оприлюднення вироку МЗС Великої Британії викликало на килим російського посла, щоби висловити осуд 25-річного терміну. Бо за ґрати Кара-Мурза потрапив через те, що вторгнення росії в Україну назвав кричущим порушенням Міжнародного права та Статуту ООН, з чим Лондон цілковито погоджується. Британське МЗС також закликало москву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, зокрема права засудженого на належне медичне обслуговування. За рік у СІЗО Кара-Мурза схуд на 22 кілограми. Дали про себе знати наслідки отруєнь, після двох таких спроб він мало не помер

Дебора Броннерт, пані посол Великої Британії до росії:

Проти нього порушили кримінальну справу через сміливі дії - засудження російського вторгнення в Україну. Британський уряд висловлює солідарність з Володимиром Кара-Мурзою та його сім'єю і закликає до його негайного звільнення.

До звільнення опозиціонера закликали й США. Американське посольство у рф назвало рішення суду ще однією жахливою ознакою репресій, спробою заглушити інакомислення в країні та демонстрацією того, що стається з людьми, які насмілюються не погоджуватися з політикою уряду. Минулого місяця Вашингтон запровадив санкції проти причетних до затримання Кара-Мурзи. Політично вмотивованими звинуваченнями назвали й в Євросоюзі.

Петер Стано, речник ЄС із зовнішньої політики:

Це чергова демонстрація використання судової влади в політичних цілях для тиску на активістів, правозахисників та будь-яких осіб, які висловлюються проти незаконної агресивної війни росії проти України.

Лінн Трейсі, пані посол США до росії:

Криміналізація критики дій уряду є ознакою слабкості, а не сили. Ми підтримуємо право пана Кара-Мурзи ій кожного громадянина росії мати право голосу щодо напряму розвитку своєї країни. Пан Кара-Мурза та незліченна кількість інших росіян вірять у Росію, де дотримуються основних свобод. І ми продовжуватимемо теж на це надіятися та працюватимемо для досягнення цього результату.

Кара-Мурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу - за поширення фейків про армію рф, співпрацю з громадською організацією "Відкрита Росія" та за державну зраду.

Велика частина обвинувачення базувалася на його минулорічній промові - він звернувся до політиків у США. У ній опозиціонер розповідав про воєнні злочини російської армії в Україні. Зокрема, про використання касетних бомб в житлових районах, бомбардування пологових будинків та шкіл. Захист Кара-Мурзи збирається подати апеляцію на вирок.