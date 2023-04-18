Президент Франції Емманюель Макрон звернеться до голови КНР Сі Цзіньпіна з мирним планом, який може сприяти початку переговорів між Україною та росією. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з деталями плану. Стратегія Парижа передбачає, що переговори можуть відбутися цього літа.

Співрозмовники агентства стверджують, що Макрон доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонну опрацювати деталі мирного плану з головою канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ван І.

За інформацією Bloomberg, вони мають сформувати структуру, яка "може бути використана як основа для майбутніх переговорів".

Представник канцелярії французького президента підтвердив Bloomberg плани Бонна поговорити з Ван І. Подробиць майбутньої розмови він не навів. У МЗС Китаю заявили, що перевірити справжність інформації про мирний план Франції важко, її джерело їм не відоме.

5 квітня Емманюель Макрон та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн прибули з офіційним візитом до Китаю. 6 квітня відбулися переговори Сі та Макрона.

Газета South China Morning Post писала, що на неформальній зустрічі Сі Цзіньпін заявив про готовність Пекіна підтримати будь-яку пропозицію Парижа, яка призведе до політичного вирішення війни в Україні.

Раніше китайська сторона сама запропонувала мирний план для припинення війни. Пекін, зокрема, закликав усі сторони припинити бойові дії та "відмовитися від менталітету холодної війни". Україна цей план відкинула, оскільки він не передбачає виведення російських військ.