Сі Цзіньпін зробив перші заяви після зустрічі з Макроном - ЗМІ [ Редагувати ]
У четвер, 6 квітня, лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрів президента Франції Еммануеля Макрона в Пекіні.
Сі Цзіньпін зробив перші заяви після зустрічі з Макроном.
Головне:
- Лідер Китаю закликав якнайшвидше відновити мирні переговори щодо України.
- Від імені Китаю та Франції закликав міжнародне співтовариство уникати ескалації війни в Україні.
- Сі Цзіньпін заявив, що готовий разом із Парижем закликати світову спільноту до "раціональності та стриманості" в українському питанні.
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