Сі Цзіньпін та Макрон домовилися щодо України: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між росією та Україною.
Про це Reuters розповіло французьке дипломатичне джерело.
"Президент (Макрон - ред.) і Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і добитися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", - наводить видання слова неназваного дипломата.
При цьому джерело не уточнило, чи Китай змінив свою позицію щодо війни росії проти України. Але дипломат зазначив, що глави держав домовилися й надалі вести переговори.
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