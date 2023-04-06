Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між росією та Україною.

Про це Reuters розповіло французьке дипломатичне джерело.

"Президент (Макрон - ред.) і Сі домовилися "наполегливо працювати", щоб прискорити закінчення війни і добитися початку переговорів при повному дотриманні міжнародного права", - наводить видання слова неназваного дипломата.

При цьому джерело не уточнило, чи Китай змінив свою позицію щодо війни росії проти України. Але дипломат зазначив, що глави держав домовилися й надалі вести переговори.