Україна на засіданні контактної групи, що відбудеться в п'ятницю, 21 квітня, запросить у західних союзників термінові поставки зенітних ракет. Київ побоюється, що російські війська "почнуть масовані бомбардування". Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Засідання контактної групи відбудеться на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині. Країни Заходу побоюються, що без належної протиповітряної оборони запланований Україною контрнаступ може зазнати невдачі, уточнює FT.

Згідно з документами, з якими ознайомилася газета, наприкінці лютого США оцінювали, що "до 23 травня здатність України захищати свої війська на передовій буде повністю знижена".

Тема протиповітряної оборони малої дальності дедалі частіше піднімається українцями. Якщо вони використовують усе, це відкриває простір для військово-повітряних сил. Якщо Росія зможе проникнути туди за допомогою бомбардувальників, Україна матиме проблеми.

У березні німецький журнал Bild із посиланням на аналітиків НАТО повідомляв, що найближчі півроку будуть "критично важливими" для звільнення України від російських загарбників.

За даними видання, основними напрямками контрнаступу України будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом. Агенство Reuters писало, що Україна готує 40 000 бійців для контрнаступу.

Газета The Washington Post повідомила 12 квітня, що Україна відклала контрнаступ, який планували на весну, через погодні умови, повільні поставки зброї, брак боєприпасів і публікацію таємних документів Міноборони США. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Канади заявив, що контрнаступ може розпочатися влітку.

У Вашингтоні очікують початку українського контрнаступу 30 квітня, повідомив Newsweek.