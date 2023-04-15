Кожна мить вагань могла коштувати життя всій команді.

Старенька система ППО - проти сучасного винищувача! Наша наступна історія - про те, як екіпаж радянського зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10" кинув виклик російському СУ-35. У матеріалі, створеному спільно з кореспондентами Військового телебачення - детальніше.

Олег Грицун, кореспондент Військового телебачення України:

Це – "Стріла-10", система ППО. Зараз вона знаходиться на бойовому чергуванні. Тут 4 ракети.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Вони призначені для враження цілей на висоті до 3,5 кілометрів, відстанню до 5 км.

Такі бойові машини захищають небо над Україною. Зокрема, не дають ворожим літакам потрапити далеко за лінію фронту.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Оператор виявляє ціль за допомогою оптичних приладів.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Расчетное время, чтоб засечь цель, захватить, сделать пуск - около 7-8 секунд, когда ты видишь самолет.

Старенька "Стріла" - доволі тісна всередині. Втім не надто складна в управлінні, розповідають бійці. Екіпаж машини розповідає, як нещодавно зіткнулися з ворожим монстром у небі.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

СУ-35. Сделали захват, делаем пуск - ракета идет за самолетом, видно, как она за ним идёт, мы уже такие - ааа, щас! Потом ракета такая - шух, система отвела. И он разворачивается вот так на нас.

Рахунок ішов на секунди. Кожна мить вагань могла коштувати життя всій команді.

Роман, військовослужбовець Збройних сил України:

Когда он на тебя смотрит, пуск делать очень страшно, потому что если их двое, ты делаешь пуск по одному - сбил, промазал, одного если сбил, то второй тебя, конечно.

Але наші захисники не схибили - плани противника було зруйновано, життя побратимів - збережено.

Позивний "Філін", військовослужбовець Збройних сил України:

Тут воно - запуск 2 ракет, це змусило супротивника відмовитись від виконання свого бойового завдання, не здійснив ураження наших позицій. Це теж можна вважати ефективним використанням цього зенітно-ракетного комплексу.

Екіпаж "Стріли-10" продовжує нести бойове чергування, захищаючи небо на сході України.