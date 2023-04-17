Початок українського контрнаступу запланований на 30 квітня. Про це пише американський журнал Newsweek з посиланням на таємні документи Пентагону, які потрапили до мережі. Достовірність документів не підтверджена.

В одному з 40-ка проаналізованих журналістами документів наведена докладна інформація про техніку, відправлену Києву, графік постачання з січня по квітень, інформацію про навчання українських військових. Постачання планується завершити до початку весняного наступу.

Поставки та підтримка надсилаються в Україну перед українським наступом, запланованим на 30 квітня.

На якому напрямку лінії фронту розпочнеться контрнаступальна операція Збройних сил України та які населені пункти вони збираються звільнити в першу чергу, не уточнюється. Також видання наводить прогнози, згідно з якими ЗСУ будуть змушені залишити Бахмут.

У березні німецький журнал Bild із посиланням на аналітиків НАТО повідомляв, що найближчі півроку будуть "критично важливими" для звільнення України від російських загарбників.

За даними видання, основними напрямками контрнаступу України будуть Луганськ та Запоріжжя. Також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом. Агенство Reuters писало, що Україна готує 40 000 бійців для контрнаступу.

Газета The Washington Post повідомила 12 квітня, що Україна відклала контрнаступ, який планували на весну, через погодні умови, повільні поставки зброї, брак боєприпасів і публікацію таємних документів Міноборони США. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту до Канади заявив, що контрнаступ може розпочатися влітку.