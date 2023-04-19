Окупанти скинули на Вовчанськ дві авіабомби: загинули двоє людей (фото) [ Редагувати ]
Двоє людей загинули внаслідок російського авіаудару по місту Вовчанськ Харківської області, розташованого на кордоні з росією. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у м. Вовчанськ знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років.
Окупанти завдали авіаційного удару по Вовчанську ввечері 18 квітня. За даними Офісу генпрокурора, на місто скинули дві керовані авіабомби.
Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів.
Прокуратура Харківської області розпочала розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
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