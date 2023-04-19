З 13 тисяч жителів залишилось троє: як живуть люди у селі Циркуни, що на Харківщині, після російської навали

У селі не вціліло жодної хати. Чи повертаються люди додому зараз, коли минув уже майже рік після деокупації? І чи не стануть Циркуни ще одним мертвим селом України? Світлана Шекера продовжить.