У рф масштабна пожежа на заводі (відео) [ Редагувати ]
У середу, 19 квітня, у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 квадратних метрів.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Всередині будівлі - горючі матеріали, які складно піддаються гасіння, а при горінні виділяють отруйні речовини.
У Дзержинську на території підприємства з виробництва пластмас та синтетичних смол сталася велика пожежа. Там спалахнув цегляний склад.
Місцеві видання передають, що пожежа спалахнула близько години тому.
Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія "Астат", яка виготовляє смоли, клей та розчинники.
При цьому в російському МНС заявили, є загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки.
Наразі повідомлень про загиблих та постраждалих немає. На цей час до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки. Пожежі присвоєно 4 ранги складності.
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