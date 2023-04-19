У середу, 19 квітня, у російському місті Дзержинськ Нижньогородської області сталася масштабна пожежа на підприємстві з виробництва пластмас. Вогонь стрімко поширюється і вже охопив 4500 квадратних метрів.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Всередині будівлі - горючі матеріали, які складно піддаються гасіння, а при горінні виділяють отруйні речовини.

У Дзержинську на території підприємства з виробництва пластмас та синтетичних смол сталася велика пожежа. Там спалахнув цегляний склад.

Місцеві видання передають, що пожежа спалахнула близько години тому.

Вогонь охопив склад на Автозаводському шосе у Дзержинську. Там знаходиться науково-виробнича компанія "Астат", яка виготовляє смоли, клей та розчинники.

При цьому в російському МНС заявили, є загроза, що вогонь перекинеться на сусідні будинки.

Наразі повідомлень про загиблих та постраждалих немає. На цей час до гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 20 машин спецтехніки. Пожежі присвоєно 4 ранги складності.