"Немає іншого виходу": президент Чехії зробив дивну заяву про вступ України до НАТО [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Чеський президент Петр Павел на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що підтримує вступ України до Альянсу.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
За його словами, союзники по НАТО мають підтримувати Україну в довгостроковій перспективі на шляху до припинення війни та післявоєнної реконструкції. Окрім цього Україна має стати членом НАТО.
"Я радий, що ми всі розуміємо, що немає іншого виходу, окрім як підтримати Україну. Альтернативою є успіх росії, який означав би для нас набагато більше проблем і, можливо, навіть серйозніших, ніж ми маємо сьогодні", - заявив чеський лідер.
по темі
У четвер, 6 квітня, Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі
НАТО так само зберігає доступною можливість членства в Альянсі для України, але для цього країні необхідно відповідати стандартам
Військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, чи може Україна розраховувати на вступ до НАТО після перемоги у війні з рф
У вівторок, 4 квітня, глава МЗС Дмитро Кулеба в Брюсселі заявив про те, що вступ Фінляндії до НАТО дає чіткий сигнал про те, що необхідне й членство України в Альянсі
І ще один прорив блокад у НАТО - цього разу він стосується України: вперше за 5 років в Брюсселі відбудеться засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Раніше цей формат роботи блокувала Угорщина.
Питання про членство в НАТО для України не матиме значення, якщо вона не переможе у воєнному конфлікті з росією, для запобігання такому розвитку подій альянс надає Києву безпрецедентну допомогу. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі напередодні міністерської зустрічі НАТО 4-5 квітня