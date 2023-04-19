США сьогодні оголосять про новий пакет допомоги для України [ Редагувати ]
У середу, 19 квітня, Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги для України.
Про це заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу.
Очікується, що серед іншого, новий пакет військової допомоги для України містить додаткові боєприпаси для HIMARS і артилерійські снаряди.
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