Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. У цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.

"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші - нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - сказано в повідомленні.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі спочатку опублікував допис про те, що у області працюю ППО. Однак пізніше він його видалив.

"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше детале", - написав він.