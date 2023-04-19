Над Києвом та областю бачили яскравий спалах: що відомо [ Редагувати ]
Жителі Києва та області ввечері середи, 19 квітня, спостерігали у небі яскравий спалах. У цей час було оголошено сигнал повітряної тривоги.
"Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші - нічого не знімайте та не публікуйте в мережу", - сказано в повідомленні.
Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі спочатку опублікував допис про те, що у області працюю ППО. Однак пізніше він його видалив.
"Чекайте на інформацію Повітряних сил. Буде більше детале", - написав він.
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