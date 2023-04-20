Тим часом у росії на тлі новин про контрнаступ ЗСУ - паніка. Аби запевнити росіян, що "все йде за планом", на окуповані території України прибув господар кремля. Про візит відзвітували пропагандисти. Що не так із цим турне, та як російського диктатора вкотре зловили на брехні - Карина Вакарєва далі.

Після візитів президента України Володимира Зеленського на передову російські пропагандисти втрачають дар мови.

Повідомляють, що Зеленський з'їздив і ніби як проїхався тією, як до неї не відносься, "дорогою смерті", яку повністю контролюють російські артилеристи.

Воно й не дивно, що Скабеєву буквально перекрутило від цієї новини. Адже тим часом, президент її країни, наче справжній злодій, приїжджає до окупованого Маріуполя посеред ночі.

- Ми тільки по телевізору стільки разів вас бачили. - Ну нічого, треба ж починати знайомитися ближче.

Для господаря кремля влаштували ціле шоу з масовкою, а російські ЗМІ опублікували кадри, на яких путіну дякують фактично за знищення міста.

Ми за вас молимося. Ми дочекались!

Перед Маріуполем путін здійснив неоголошений вояж до Криму та Севастополя, щоб відзначити дев'яту річницю анексії півострова. У турне окупованими територіями російський диктатор поїхав одразу після рішення МКС про видачу ордера на його арешт.

Максим Джигун, політолог:

І погодьтеся, це дуже серйозний аргумент для того, аби громадяни росії задумалися, що їхній президент є арештантом, є міжнародним злочинцем, якого не хочуть бачити в більш, ніж 120 країнах світу. І в такий момент потрібно відбілювати репутацію.

Тож відвідин Криму та Маріуполя - для путінських політтехнологів виявилось замало. На днях президент ерефії завітав на окуповану Херсонщину.

Ось так, із трапу військового гелікоптера владімір путін ступив на українську землю. Замість візиту - суцільне кіно. На кадрах - стела "Генічеськ". Утім, самого путіна у цей момент на відео не показують. Чимало місць, де перебував ватажок окупантів, визначити неможливо. За традицією - бесідували у приміщенні, дуже схожому на бункер.

Максим Джигун, політолог:

Він ніби своїм особистим прикладом хотів продемонструвати, що ситуація, насправді, контрольована. Навіть я там, безстрашний, прилетів сюди, аби проінспектувати, підняти бойовий дух, ну й, звісно ж, насправді створити картинку для пропагандистських медіа, яку вони будуть транслювати ще тижнями на російському телебаченні.

Пізніше, із відкритих джерел, вдалося ідентифікувати розташування штабу, яке географічно опинилося дійсно в херсонському регіоні. Втім, з невеликим нюансом:

Приїжджав він до села Щасливцеве на Арабатській стрілці, яке знаходиться (увага) мінімум у 130 кілометрах від найближчих позицій ЗСУ. Тобто, ракети туди б не долетіли.

За даними російських ЗМІ, путін відвідав й тимчасово окуповану Луганщину, де побував у штабі одного з окупаційних підрозділів. Там його зустрічав генерал-полковник Лапін. Той самий Лапін, що провалив операцію з утримання Лиману. Втім, ключовим є дещо інше - зокрема, на одному із оприлюднених відео кремлівський диктатор дарує ікону військовим зі словами "Великдень вже на носі".

Зараз ось Великдень буде, так!?

У православних Великдень був 16 квітня, а ролик кремлівські ЗМІ випустили 18го - у день, коли адміністрація російського президента підтвердила його перебування в Україні. Вочевидь, це відео було знято заздалегідь. Але дивуватися не потрібно - дана поїздка не більше, як кіно для внутрішнього споживача.

За даними української розвідки, у путіна погано зі здоров'ям. Тож, ймовірно, у такі відрядження їздить його двійник. А підтверджує цей факт - розслідування колег "Радіо Свобода". До їхніх рук потрапив унікальний аудіозапис розмови ватажка лнрЛеоніда Пасічника. Той розповідає, як тиждень сидів на карантині перед зустріччю з російським президентом.

Мене тут зачинили. Двокімнатний номер. Сиджу, бл*дь, вже другий день. Всі боки болять. Дупа болить, вже втомився лежати. Нікуди не випускають, ходити нікуди не можна. Їжу приносять в номер. В загальному сиджу тут безвилазно до 19-го включно. 20-го зустріч, нагородження.

владіміру путіну не дають спокою лаври українського Президента Володимира Зеленського, який реально буває на фронті й спілкується з військовими на передовій, демонструючи відчайдушну сміливість. Тому двійником президента рф ризикнули задля піар-компанії, оскільки самому путіну з його патологічним боягузством не з руки ризикувати своїм дорогоцінним життям.