Турецьке місто, яке постраждало від землетрусу, накрив потужний шторм (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Місто Кахраманмараш, яке розташоване на південному сході Туреччини, у четвер, 20 квітня, накрив потужний шторм. Унаслідок негоди загинула одна людина.
Ще щонайменше 34 людини постраждали. Про це повідомило турецьке видання cnnturk.
За даними видання, 8 постраждалих перебувають у лікарнях у тяжких станах. Як зазначається, сильний вітер повалив близько 170 наметів. У них мешкали люди, які постраждали від масштабних руйнівних землетрусів, що накрили Туреччину на початку лютого 2023 року.
Окрім того, ураган зірвав покрівлі деяких будівель у районі Пазарджик.
Як відомо, провінція Кахраманмараш найбільше постраждала під час землетрусів 6 лютого. Там був епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою понад 7, який сколихнув Туреччину того дня. Місто виявилося практично зруйнованим.
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