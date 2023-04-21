Місто Кахраманмараш, яке розташоване на південному сході Туреччини, у четвер, 20 квітня, накрив потужний шторм. Унаслідок негоди загинула одна людина.

Ще щонайменше 34 людини постраждали. Про це повідомило турецьке видання cnnturk.

За даними видання, 8 постраждалих перебувають у лікарнях у тяжких станах. Як зазначається, сильний вітер повалив близько 170 наметів. У них мешкали люди, які постраждали від масштабних руйнівних землетрусів, що накрили Туреччину на початку лютого 2023 року.

Окрім того, ураган зірвав покрівлі деяких будівель у районі Пазарджик.

Як відомо, провінція Кахраманмараш найбільше постраждала під час землетрусів 6 лютого. Там був епіцентр другого потужного землетрусу магнітудою понад 7, який сколихнув Туреччину того дня. Місто виявилося практично зруйнованим.