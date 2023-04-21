Албанія не пускатиме російських туристів без віз у 2023 році. Посольство Албанії в росії повідомило, що відповідно до поправок ради міністрів республіки від 20 квітня безвізовий режим для громадян російської федерації скасовується. До цього росіяни могли відвідувати без візи країну з 1 травня до 30 вересня.

Таким образом, для посещения Республики Албания необходимо оформить визу в соответствии с целью поездки.

Вартість одноразової візи до Албанії для росіян становить 30 євро, багаторазової - 50, процедура розгляду візової заяви триває не більше ніж 15 днів з дати прийняття заяви.

Албанія скасувала туристичні візи для росіян на літній сезон у квітні 2022 року. Російські туристи могли в'їжджати на територію країни без віз у період із 1 травня по 30 вересня. Максимальний термін перебування у Албанії у цей час становив 90 днів.