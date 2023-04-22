Військові та цивільні лікарі вперше зібралися разом, аби поділитися досвідом порятунку в умовах російської агресії. Конференцію під назвою "Український медичний фронт" провели сьогодні в столиці. На заході побувала наша кореспондентка Карина Вакарєва.

Війна забирає життя, а вони його рятують. Воїни медичного фронту зібралися у столиці поділитися досвідом, здобутим з початку російської агресії. Серед спікерів - лікарі, військові, парамедики та волонтери - люди, які щодня допомагають хворим і пораненим і в тилу, і на передовій. Захід обʼєднав понад п'ятсот учасників. Левова частка їх - молодь.

Михайло Тодуров, організатор заходу, кардіохірург Інституту серця МОЗ України:

Будемо їх мотивувати залишатися в Україні, працювати саме тут, розвивати українську медицину, щоб після перемоги в нас все було добре.

Відео, як кардіохірурги в умовах повного блекауту завершують надскладну операцію, облетіло весь світ.

Борис Тодуров, організатор заходу, директор Інституту серця МОЗ України, кардіохірург:

Ми зупинились тільки на один місяць - лютий, коли почалась війна. А потім ми відновили всю роботу і навіть зробили більше за останній рік в трансплантології, ніж за всі 20 років до того. Тому ми сьогодні розповідаємо молоді не тільки, як виживати під час війни, а і як розвиватися під час війни.

Політравми, наявність куль та уламків, опіки, інфіковані рани - з усім цим щодня мають справу українські медики.

Михайло Тодуров, організатор заходу, кардіохірург Інституту серця МОЗ України:

Стикнулися, наприклад, з осколковими ураженнями серця, легеневих артерій, легень. І вже в нашому Інституті серця лікували понад 50 пацієнтів з такими ураженнями. Слава Богу, все успішно.

Перейняти досвід і надихнутися працювати далі. Молоді фахівці кажуть, долучилися до конференції за покликом серця.

Анна Кірпічова, лікарка-інтерн Інституту травматології та ортопедії НАМН України:

Поспілкуватися, розгрузитися, знайти своїх однодумців, знайти якісь нові цікаві історії, зрозуміти, що ти не один, що вас багато й у вас все вийде. І це надихає. Це буде давати сил на подальшу роботу.

Напередодні Кабмін дозволив студентам-медикам та інтернам працювати лікарями під час війни. І цей форум для них - можливість більше зрозуміти про умови, в яких доведеться працювати.