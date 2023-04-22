Україна потребує значного збільшення військової допомоги від союзників для того, щоб завершити війну з росією цього року.

Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у Twitter.

"Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але цього недостатньо. Україні потрібно в 10 разів більше, щоб завершити російську агресію цього року", - наголосив заступник глави МЗС.

За його словами, партнери України мають перейти "всі штучні червоні лінії" та виділити по 1% ВВП на оборонну допомогу Україні.