Джервонта Девіс переміг Райана Гарсію та зберіг титул чемпіона WBA [ Редагувати ]
Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у ваговій категорії до 61,23 кг американець Джервонта Девіс переміг колишнього чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Райана Гарсію.
У 12-раундовому поєдинку проміжної вагової категорії до 61,7 кг, який відбувся у неділю в Лас-Вегасі (США, штат Невада), Девіс здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді.
Девіс двічі захищав титул чемпіона світу WBA, який виборов у 2019 році завдяки перемозі над кубинцем Юріоркісом Гамбоа.
Він ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, до цього завоював пояси у ваговій категорії до 58,96 кг та до 63,5 кг. У послужному списку 28-річного Девіса - 29 перемог (27 нокаутом), жодної поразки.
24-річний Гарсія зазнав першої поразки в кар'єрі при 23 перемогах (19 нокаутом). У 2021 році американець володів поясом тимчасового чемпіона світу WBC, який завоював завдяки перемозі над олімпійським чемпіоном британцем Люком Кемпбеллом.
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