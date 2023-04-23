Чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у ваговій категорії до 61,23 кг американець Джервонта Девіс переміг колишнього чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) Райана Гарсію.

У 12-раундовому поєдинку проміжної вагової категорії до 61,7 кг, який відбувся у неділю в Лас-Вегасі (США, штат Невада), Девіс здобув перемогу нокаутом у сьомому раунді.

Девіс двічі захищав титул чемпіона світу WBA, який виборов у 2019 році завдяки перемозі над кубинцем Юріоркісом Гамбоа.

Він ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях, до цього завоював пояси у ваговій категорії до 58,96 кг та до 63,5 кг. У послужному списку 28-річного Девіса - 29 перемог (27 нокаутом), жодної поразки.

24-річний Гарсія зазнав першої поразки в кар'єрі при 23 перемогах (19 нокаутом). У 2021 році американець володів поясом тимчасового чемпіона світу WBC, який завоював завдяки перемозі над олімпійським чемпіоном британцем Люком Кемпбеллом.