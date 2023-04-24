Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 7139 (+8) од,
- артилерійських систем - 2849 (+12) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка - 339 (+0
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