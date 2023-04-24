Наступ з білорусі: Буданов оцінив загрозу [ Редагувати ]
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі загроз наступу з напрямку білорусі не існує.
Ви знаєте, я був такий радий, що мені вже десь півроку ніхто це питання не ставив. Бо кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: "Завтра білоруси атакують, що робити?". Я усім казав: "Ні, вони не атакують". Мені відповідали: "Ні, ви нічого не розумієте". І так було кожного разу. І тут ви знову про це. Ні, станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує.
За його словами наразі росія використовує територію білорусі виключно для підготовки своїх мобілізованих та як полігон.
І для певного політичного тиску на західні країни і так далі. А з військової точки зору це полігон. Оскільки російські полігони не дозволяють ту кількість військ, що є, одночасно тренувати.
по темі
Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що початок вирішальної битви між Україною та росією є таємницею
Буданов зазначив, що неможливо вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем
Українські безпілотники можуть долетіти до москви і навіть далі
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов завив, що цього та наступного року, ймовірно, відбуватиметься процес завершення війни росії проти України
Український військовий, який втратив на фронті ногу, пробіг Лондонський марафон