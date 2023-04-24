Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі загроз наступу з напрямку білорусі не існує.

Ви знаєте, я був такий радий, що мені вже десь півроку ніхто це питання не ставив. Бо кожного разу, коли піднімався градус суспільної напруги, до мене всі бігли і казали: "Завтра білоруси атакують, що робити?". Я усім казав: "Ні, вони не атакують". Мені відповідали: "Ні, ви нічого не розумієте". І так було кожного разу. І тут ви знову про це. Ні, станом на зараз жодних загроз з того напрямку не існує.